Nhận định Argentina – Thụy Sĩ vào lúc 08:00 ngày 13/07 tổng hợp những phân tích chiến thuật sắc bén cùng dữ liệu đối đầu mới nhất của hai đội trước giờ bóng lăn. Đọc ngay bài viết để khám phá những góc nhìn độc quyền từ chuyên gia Xoilac.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ – Ai nắm lợi thế?

Nhận định Argentina – Thụy Sĩ vào lúc 08:00 ngày 13/07 sẽ trở nên đáng chú ý hơn khi đặt cạnh lịch sử đối đầu, nơi những lần chạm trán trước đây phần nào phản ánh đội bóng nào đang nắm ưu thế trước màn so tài sắp tới.

Thống kê đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ trước giờ bóng lăn

Ngày Trận đấu Kết quả Argentina vs Thụy Sĩ 19/07/1966 World Cup 1966 (Vòng bảng) 2 – 0 16/12/1980 Giao hữu quốc tế 5 – 0 01/09/1984 Giao hữu quốc tế 2 – 0 08/05/1990 Giao hữu quốc tế 1 – 1 02/06/2007 Giao hữu quốc tế 1 – 1 29/02/2012 Giao hữu quốc tế 3 – 1 01/07/2014 World Cup 2014 (Vòng 1/8) 1 – 0

Qua thống kê đối đầu, đại diện Nam Mỹ là đội chiếm ưu thế rõ rệt trước Thụy Sĩ. Trong 7 lần chạm trán, họ giành 5 chiến thắng, hòa 2 trận, chưa từng để thua. Không chỉ sở hữu thành tích vượt trội, đội bóng áo sọc trắng xanh còn nhiều lần tạo ra cách biệt lớn trước đối thủ trong các trận giao hữu.

Ở những lần gặp gần đây, khoảng cách chuyên môn vẫn được duy trì. Trận giao hữu năm 2012 khép lại với tỷ số 3-1, trước khi màn so tài tại World Cup 2014 kết thúc bằng chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu.

Dữ liệu đối đầu mang đến lợi thế đáng kể về mặt tâm lý cho Argentina, nhưng Thụy Sĩ vẫn được kỳ vọng tạo nên thế trận khó chịu nếu duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Dự đoán sơ đồ ra sân, chiến thuật của hai đại diện

Đội hình xuất phát cùng cách bố trí chiến thuật luôn là yếu tố có thể làm thay đổi cục diện ở những trận cầu lớn. Những tính toán từ ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ quyết định đội bóng nào tạo được lợi thế ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cập nhật chiến thuật, đội hình dự kiến ra sân của hai đội

Dự kiến đội hình Argentina

Đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã mang lại hiệu quả trong các trận gần đây. Sự ổn định về nhân sự giúp ban huấn luyện dễ dàng triển khai lối chơi quen thuộc trước giờ bóng lăn.

Chiến thuật (Sơ đồ 4-3-3): Ưu tiên kiểm soát bóng, dâng cao đội hình, khai thác khoảng trống bằng những pha phối hợp trung lộ kết hợp tấn công biên.

Đội hình dự kiến: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González.

Dự kiến đội hình Thụy Sĩ

Đại diện châu Âu được dự đoán vẫn ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến phản công. Cách bố trí nhân sự hướng đến mục tiêu hạn chế khoảng trống trước sức ép từ đối thủ.

Chiến thuật (Sơ đồ 3-4-2-1): Tập trung phòng ngự khu vực, giữ cự ly đội hình hợp lý, chờ thời cơ phản công bằng tốc độ của tuyến trên.

Đội hình dự kiến: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Michel Aebischer; Xherdan Shaqiri, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Soi kèo và phân tích tỷ lệ thắng giữa Argentina vs Thụy Sĩ

Nhận định Argentina – Thụy Sĩ vào lúc 08:00 ngày 13/07 sẽ trở nên thuyết phục hơn khi kết hợp cùng phân tích tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn. Dựa trên tương quan lực lượng, phong độ gần đây, màn so tài hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn đáng cân nhắc cho từng hạng mục.

Phân tích tỷ lệ và kết quả đáng chú ý Argentina vs Thụy Sĩ

Kèo Châu Á: Argentina được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát thế trận, kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Thụy Sĩ có thể gây khó khăn trong phần lớn thời gian nhưng khó duy trì thế cân bằng đến cuối trận.

Kèo Châu Âu: Tỷ lệ châu Âu nghiêng rõ về đại diện Nam Mỹ. Nếu tận dụng tốt cơ hội tạo ra, chiến thắng sau 90 phút là kịch bản có xác suất cao.

Kèo Tài Xỉu: Hai đội đều sở hữu hàng thủ khá chắc chắn, nhịp độ trận đấu nhiều khả năng không quá cởi mở. Mốc 2.5 bàn phù hợp cho lựa chọn Xỉu.

Dự đoán chung cuộc: Argentina được kỳ vọng kiểm soát thế trận, tạo khác biệt nhờ chất lượng cá nhân ở hàng công. Thụy Sĩ đủ sức chống đỡ nhưng khó tạo bất ngờ trước sức ép liên tục. Tỷ số dự kiến: Argentina 2 – 0 Thụy Sĩ.

Hạng mục Thông số Kèo Châu Á Argentina chấp Thụy Sĩ 1.0 trái Kèo Châu Âu Argentina thắng Kèo Tài Xỉu 2.5 bàn – Chọn Xỉu Tỷ số dự kiến Argentina 2 – 0 Thụy Sĩ Cầu thủ ghi bàn Lionel Messi, Julián Álvarez

Kết luận

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